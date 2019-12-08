راغب علامة على دراجته الهوائية في بيروت – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة جمهوره بصور من ممارسته رياضة ركوب الدراجة الهوائية على كورنيش بيروت، حيث قام مع عدد من أصحابه بمباشرة يومهم بطريقة رياضية سليمة.

واعتبر “علامة” من خلال تعليق أرفقه بالصور التي نشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ الرياضة بشكل عام هي عادة صحية جداً، مشيراً الى أنّ ممارستها ضرورية بشكل يومي.

على صعيد آخر، يحيي راغب علامة، ليلة رأس السنة في الأردن، وتحديدًا في فندق “غراند حياة” في العاصمة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يواصل، العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويطلّ “علامة” أسبوعيًا على الجمهور في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب النجوم أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.