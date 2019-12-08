أصالة وابنتها تستقبلان فصل الشتاء بثياب السنة الفائتة – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت الفنانة أصالة مع ابنتها “شام” على الجمهور بصور لافتة، ظهرتا فيها بثياب فصل الشتاء.

ونشرت أصالة الصور عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “تيابنا من السنة اللي فاتت ورجعنا لهم هالشتوية والجايه كمان، وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويلة لقدّام”.

على صعيد آخر، أفادت بعض المصادر المقربة من أصالة أنها تمرّ بفترة صعبة، بعد أن فوجئت قبل أسابيع قليلة، بأنّ زوجها طارق العريان متورّط بعلاقة مع ممثلة شابة، وحاولت التأكّد بنفسها، وعندما قطعت الشكّ باليقين طلبت من العريان الطلاق.

يشار إلى أن الإعلامي المصري تامر أمين أكد مؤخرًا من خلال برنامجه الذي يقدمه على شاشة قناة “النهار”، خبر انفصال أصالة وطارق العريان، ولم يخرج أي منهما بأي تصريح حول الموضوع منذ حينها.