فيلم “الأيرلندي” يحقق رقم مشاهدة قياسي على “نيتفلكس”

متابعة بتجــــــــرد: كشفت إحصاءات “نيلسن”، أن فيلم “The Irishman” (الأيرلندي)، للمخرج مارتن سكورسيزي، ومن بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجو بيشي، حقق مشاهدات على شبكة “نيتفلكس” في الولايات المتحدة بلغت نحو 17.1 مليون مشاهدة.

وأشارت “نيلسن”، أمس الجمعة، إلى أن ذلك الرقم في المشاهدات، تحقق في أول 5 أيام من طرحه على شبكة “نيتفلكس”، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.

وعرض فيلم “The Irishman” على منصة البث الرقمي “نيتفلكس” يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبلغت ميزانية فيلم “الأيرلندي”، الذي من إنتاج “نيتفلكس”، 160 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون منافسا رئيسيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، المقام في شهر فبراير/ شباط 2020.

ويشار إلى أن شبكة “نيتفلكس” لم تفز مطلقا بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم سينمائي.

واختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحدث أعمال المخرج مارتن سكورسيزي “الأيرلندي”ـ وهو من بطولة الممثلين المخضرمين، روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، ليكون فيلم افتتاح دورتها الـ41

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وتدور أحداث الفيلم، المقتبس من كتاب “سمعت أنك تدهن البيوت” لتشارلز برانت، حول فرانك شيران (دي نيرو) الذي يبدأ حياته سائق شاحنة ساذجا قبل أن يدخل عالم الجريمة ويصبح قاتلا مأجورا لدى المافيا الإيطالية في ذروة سطوتها في الفترة بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

تدخل حياة شيران منعطفا مهما عندما يتم تكليفه بمهمة حراسة القيادي النقابي الشهير جيمي هوفا (باتشينو)، تتطور العلاقة بين الرجلين إلى صداقة وطيدة تضع شيران في مأزق أخلاقي عندما يضطر عند مرحلة ما لاتخاذ قرار خطير يتوقف عليه مصير هوفا.

ويشهد هذا الفيلم عودة المخرج مارتن سكورسيزي إلى نمط أفلام الجريمة، التي صنعت اسمه خلال العقود الأربعة الماضية، مثل “سائق التاكسي” (Taxi Driver) و”رفاق طيبون” (Goodfellas) و(Casino). ويتناول فيه على مدى ثلاث ساعات ونصف العلاقة المعقدة بين عالمي السياسة والجريمة في الولايات المتحدة في الفترة التي تزامنت مع تولي جون كينيدي رئاسة الولايات المتحدة.

ولعل أهم ما يميز الفيلم هو اعتماده على أسلوب السرد المفكك، أو السرد خارج التسلسل الزمني، إذ ينتقل سكورسيزي بين الحاضر والماضي القريب والبعيد ليكشف لنا أبعاد تطور شخصية شيران وعلاقاته بمن حوله.

واستغرق صنع الفيلم نحو 15 عاما، إذ كان دينيرو أول من تحمس للقصة بعد أن قرأ نسخة من رواية برانت قبل أن يعرضها على سكورسيزي الذي أراد أن يخرج فيلما مقتبسا عنها. وبدأ سكورسيزي التحضير لإخراج الفيلم في 2007 قبل أن تتسبب مشاكل تتعلق بكتابة السيناريو في توقف مسيرة الفيلم. وانشغل سكورسيزي بعدها في إخراج ثلاثة أفلام على مدى العقد الحالي قبل أن يعود للعمل على هذا الفيلم في 2017.

ويمثل هذا أول تعاون بين سكورسيزي وباتشينو والتاسع بين سكورسيزي ودي نيرو، كما يمثل الظهور الثالث لكل من دي نيرو وباتشينو في فيلم واحد بعد فيلمي (Heat) والجزء الثاني من ثلاثية “الأب الروحي” (The Godfather).