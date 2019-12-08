إنفوجراف.. صلاح يكمل مئويته الأولى في البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمشاركته في مواجهة بورنموث التي أقيمت مساء السبت، في الجولة الـ16 من المسابقة، وحسمها "الريدز" بنتيجة 3-0.

صلاح خاض 99 مباراة سابقة في البطولة بقميص فريقي تشيلسي وليفربول، بواقع 10 مباريات بقميص "البلوز" في موسم 2013-2014، و3 في موسم 2014-2015.

ومنذ انضمامه إلى "الريدز" في صيف عام 2017 خاض صلاح 87 مباراة، بواقع 36 مباراة في موسم 2017-2018، و38 مباراة في موسم 2018-2019، و13 مباراة في موسم 2019-2020.

وخلال الـ100 مباراة السابقة سجل صلاح 63 هدفاً وصنع 28، وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع "الريدز"، بتسجيله 32 هدفا في موسم 2017-2018، و22 هدفا موسم 2018-2019.



