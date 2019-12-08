وفاء عامر: بحمد ربنا انه ابني بيسمع.. واعتذَرَ لأنّني طلبت ذلك منه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية وفاء عامر، سعادتها بالتكريم الذي تلقته في مهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب، والذي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية.

وقالت وفاء في لقاء خاصّ مع "فوشيا": "هذا التكريم يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لي، خاصة أنهم وضعوني في مكانة العروس أو كبار القوم، أشعر كأن هذا التكريم لكل سيدة مصرية وعربية".

وعن أعمالها الفنية، وهل تركز في السينما خلال الفترة الحالية أم الدراما، قالت: "أركز على الدور الجيد الذي يعجبني بغض النظر إذا كان في السينما أو التلفزيون".

وبسؤالها عن الهجوم الذي تعرّض له نجلها "عمر" بسبب قيامه بالرقص في الشارع وهو يخلع ملابسه، قالت: "جميع الناس يرقصون في الشارع ولكن لأنه نجلي أنا والمنتج محمد فوزي فتعرض للهجوم".

وتابعت: "أحمد الله أنه رزقني بابن يستمع لمن يلومه على خطأه، عندما جلست معه أنا ووالده وقلنا له إنه يجب أن يعتذر، فخرج واعتذر على الفور، وأتمنى من كل الشباب أن يعتذروا إذا أخطأوا".

Advertisements

وعن إمكانية مشاركتها نجلها في عمل فنيّ، قالت: "أعتقد أنه إذا ظهر معي في عمل فني سيقوم بعمل مقالب في كعادته".

وكان الفيديو الذي نشره نجل وفاء عامر وهو يرقص فيه ويخلع ملابسه، قد أثار غضب الجمهور، كما أثار حفيظة الفنانة آيتن عامر، شقيقة وفاء عامر، التي علّقت قائلة: "هي الناس عاملة لايك على إيه؟".

وعن وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قالت عامر: "الله يرحمه، لم أتعاون معه إلا في المسرح، إنسان طيب جدًا وعلى سجيته، ويكفي أنه كان يحب مصر ويدعمها دائمًا".

وتابعت: "سأعود إلى المسرح عندما يكون هناك مسرح حقيقي، (مسرح يطبطب على وفاء عامر ويقولها يلا انزلي بقى اشتغلي)".

وعن رأيها في "موسم الرياض"، قالت: "شيء راقي جدا ومحترم، ويزيد من الثقافة والوعي، أبارك للمملكة العربية السعودية على موسم الرياض"

يُذكر أن الفنانة المصرية وفاء عامر فوجئت بإقامة مراسم زفة مغربية لها خلال وجودها في مهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب.

وارتدت وفاء "القفطان" المغربي، وتم حملها على "المعمارية"، وهي علبة خشبية مزينة تحمل فيها العروس على الأكتاف بواسطة مجموعة من الرجال، ويتجولون بها قاعة الاحتفال التي تقام بها مأدبة سخيّة وسط تقديم الأغاني والأهازيج الشعبية.