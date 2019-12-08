مها المصري: هذه مميّزات العمل مع شقيقتي سلمى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية مها المصري عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "بروكار"، من تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة قبنض ميديا.

وكشفت المصري في حديث خاص مع موقع فوشيا في كواليس تصوير العمل التي تجري في منطقة دير علي خارج العاصمة السورية دمشق، أنها تؤدي شخصية "أم عصمت" إحدى سيدات الحارة التي تجري بها الأحداث، وهي من عائلة ثريّة، ولها وضعها الاجتماعي المختلف، زوجها له مكانته في المجتمع وفي الحياة السياسية بذاك الوقت إضافة إلى كونه تاجرًا، مضيفة أن الفنان زهير رمضان يؤدي دور الزوج، بينما شخصية ابنها الطبيب الذي يؤدي دوره الفنان يزن خليل تؤثر في مجرى علاقتها مع زوجها، بسبب الخلافات بين الأب والابن، و وقوفها دائمًا إلى جانب ولدها خاصة وأنه وحيدها.

وأضافت بأن العمل يتضمن أحداثًا كثيرة عن الفترة التي يتناولها، إضافة إلى أحداث شيّقة ضمن الحياة الاجتماعية للعائلات الدمشقية بظلّ وجود المحتل الفرنسي وقتها في دمشق.

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وحول إطلالتها المختلفة في العمل، قالت بأنها ستكون بعيدة عن الإطلالة التقليدية للمرأة الشامية في مثل هذه الاعمال. مضيفة بأنها ستظهر بشخصيتها دون غطاء رأس وبملابس مختلفة عما هو متعارف عليه في مسلسلات البيئة الشامية، خاصة وأن العمل يقدم المرأة بشكل عام بصورة ومضمون مختلف. وسيشهد المتابعون سيدات متحررات ومنشغلات بالهمّ العام، ومشاركات في بناء حياتهنّ وحياة عائلاتهنّ.

وقالت بأن ظروف التصوير في الشتاء تكون مختلفة بسبب البرد والأمطار، خاصة إذا ماكان التصوير خارجيًا، وهو ماحدث معهم عند زيارة كاميرا فوشيا لكواليس التصوير، حيث اضطر فريق التصوير لإيقاف التصوير بسبب الأمطار وتأجيل بعض المشاهد، وهو ما لايعرفه الجمهور عن الظروف الصعبة للفنانين، ولكل من يعمل في الدراما والفن.

وحول عودتها للعمل مع شقيقتها الفنانة سلمى المصري في "بروكار"، أعربت عن سعادتها باشتراكهما وظهورهما في عمل مشترك، مبينة أنهما لم تلتقيا في عمل منذ مسلسل "هومي هون"، وأن علاقتهما ضمن التصوير لايمكن أن تخرج عن علاقتهما كشقيقتين تحبّ كل منهما الأخرى، ويجمعهما الاهتمام والحب وبحث كل منهما في تفاصيل الثانية بكل فرح.