محمد حفظى يكشف أسباب رفض مشاركة "ليلة رأس السنة" فى "القاهرة الدولى"

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الدورة الأخيرة للمهرجان التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي، حققت ردود فعل قوية وكانت إيجابية جدا أكبر مما كان يتمنى.

وأعرب حفظي -عن قلقه من تراجع عدد الأفلام المنتجة، رغم أن حجم الإنتاج السينمائي في مصر ارتفع، خلال الفترة الماضية قياسا بما سبق، غير أنه أوضح أن قلة عدد الأفلام المنتجة أثر على حجم المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تواجدا في هذه المهرجانات المهمة.

ودعا إلى تقديم الدعم للأعمال السينمائية، خاصة تلك النوعية التي تقدم مشاريع جديدة أو تجارب غير تجارية، وقال، "إنه رفض مشاركة فيلم "ليلة رأس السنة" في مهرجان القاهرة الدولي كونه من تأليفه وإنتاجه"، معتبرا أن مشاركة الفيلم في ختام مهرجان مراكش الدولي يعد تقديرا للسينما المصرية.

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وأوضح حفظي أن سيناريو الفيلم كتب قبل 10 سنوات في 2009، وأنه لم يقرر إنتاجه من قبل إلا بعد طلب المخرج محمد أحمد صقر الذي أصر على تنفيذ العمل.

وتابع أن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة هي ليلة رأس السنة بأحد المنتجعات، ويرصد علاقة طبقة معينة بالمجتمع، مشيرا إلى أنه طرح الفكرة لتسليط الضوء على هذه الطبقة ودورها في المجتمع، وتأثرها بالأحداث المحيطة بها في ليلة رأس السنة.وأشار حفظي إلى أن الفيلم يرصد الوضع الاجتماعي خلال العام 2009، وأنه لم يقم بأي تغيير في السيناريو، خاصة في ظل تشابه الظروف التي دفعته إلى كتابة الفيلم.

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وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معا.ويشارك فى بطولة العمل، كل من إياد نصار وإنجى المقدم، وأحمد مالك وشيرين رضا وهدى المفتي وسالي عابد وهو من تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر.

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