أمسية روحانية للإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية الجمعة

تقام سهرة روحانية لفرقة الإنشاد الدينى، الجمعة، في الثامنة مساء، بقيادة المايسترو عمر فرحات بمسرح الجمهورية.

تتضمن السهرة مختارات من أهم المؤلفات الدينية لكبار الملحنين، منها التعطيرة النبوية لـ الشيخ سيد موسى، خليك مع الله لـ زكريا احمد، ما شممت الورد لـ محمد البياتى، يا طيبة من التراث الخليجى، من غيرك إنت يا رب - مدد يا طاهرة لـ أحمد صدقى، كل الناس بيقولوا يارب لـ أحمد عبد القادر، لا إله إلا الله لـ جمال سلامة، اللهم صل وسلم وبارك لـ سامى الحفناوى، يا نفس توبى لـ عبد المنعم الحريرى، سلوا قلبى لـ رياض السنباطى، أسماء الله الحسني لـ سيد مكاوى، ومن الأعمال المعاصرة أني أحب محمد لـ حسام صقر، أنا مؤمن بالله لـ عادل مصطفى، وأداء عيد أبوالمجد، حاتم زايد، أشرف زيدان، حسام صقر، أحمد حسني، أحمد بكر، تامر نجاح، ولاء رميح.

يشار إلى أن تطور الغناء الديني في مصر بدأ خلال الربع الثاني من القرن العشرين بتشجيع من الملحن محمد القصبجي وكوكب الشرق أم كلثوم، من خلال أداء بعض الأغاني الدينية بمصاحبة التخت الشرقي بدلا من الاعتماد علي الجوقة الغنائية أو الآلات الإيقاعية فقط وتعددت الأمثلة بعد ذلك حيث قدم فريد الأطرش أنشودة عليك صلاة الله وسلامة.

كما لحن زكريا أحمد القلب يعشق كل جميل وصيغت هذه الأغاني وفق الزجل والأغنية الشعبية، ثم بدأ الملحنون بتناول قصائد الشعر الدينية بدلًا من الأزجال، فوضع رياض السنباطي ألحانًا لقصائد أحمد شوقي، منها سلوا قلبي، نهج البردة، ولد الهدي وغيرها، وأعطت الأناشيد الدينية الإسلامية مفعولها النفسي في المناسبات المختلفة بما تضمه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

كاظم الساهر يبدأ سلسلة حفلاته في السعودية ويشعل مسرح جدة

رامي عياش يُحيي حفلاً بمهرجان موازين العالمي في المغرب