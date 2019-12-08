نسرين طافش تصوِّر مشاهدها في "ختم النمر"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الفنانة نسرين طافش بمسلسل جديد ينتمي للدراما الطويلة من إنتاج شركة سينرجي. حيث صورت مشاهدها الأولى ضمن أحداث "ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسني فى أولى بطولاته المطلقة، وجمعت المشاهد بينهما فى مدينة 6 أكتوبر. علماً أن العمل يتألف من 45 حلقة ويفترَض عرضه خلال موسم الشتاء الجاري. وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته الممثلون ميرهان حسين واسلام جمال وعفاف شعيب وجميل برسوم واحمد فؤاد سليم.

هذا وتدور قصة العمل الموجّه للأسرة العربية في إطارٍ اجتماعي وعلى عدة خطوط درامية تجمع بين الحركة والإثارة والرومانسية، كما تفتح النقاش حول العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع في سياق درامي مشوِّق.