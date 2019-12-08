فيلم الأيرلندى يجتذب 17 مليون مشاهد أمريكى فى أيامه الأولى على قنوات الكابل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتذب فيلم المخرج مارتن سكورسيزى الجديد "الأيرلندى" (ذي أيرشمان) الذي تدور أحداثه في عالم العصابات نحو 17.1 مليون مشاهد أمريكي في أول خمسة أيام من عرضه على قنوات الكابل وذلك وفقا لبيانات شركة نيلسن للأبحاث التسويقية.

وتقديرات نيلسن هي أول مؤشرات على شغف المشاهدين بالفيلم الذي تكلف نحو 160 مليون دولار ويُتوقع أن يكون منافسا رئيسيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار. Advertisements وعلى سبيل المقارنة، حظي فيلم التشويق (بيرد بوكس) الذي قامت ببطولته ساندرا بولوك، بنحو 26 مليون مشاهد أمريكي في أول سبعة أيام من عرضه وفقا لبيانات نيلسن. والفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو. ومن المتوقع أن يحفظ "الأيرلندي" مكانا لنفسه ضمن ترشيحات جوائز الجولدن جلوب (الكرة الذهبية) التي ستعلن في مدينة لوس انجليس غدا الاثنين. ومن المقرر إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار يوم 13 يناير كانون الثاني.

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