شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلا فى موسم الرياض 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة ميريام فارس حفلا غنائيا، ضمن فعاليات موسم الرياض التى تقام داخل المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر الجارى.

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وكانت المطربة أنغام، أحيت مساء الخميس الماضى، حفلا غنائيا بحضور جماهيرى كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، وقدمت أنغام خلال الحفل، "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحى وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.