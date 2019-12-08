شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض تتنافس على جوائز مهرجان الكويت المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس ستة عروض على جوائز مهرجان الكويت المسرحي في دورته العشرين التي تنطلق بعد غد الثلاثاء على مسرح الدسمة وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

العروض هي (هاديس) لفرقة المسرح الكويتي و(سهد) لفرقة مسرح الشباب و(كوميديا بلا ألوان) لفرقة المسرح العربي و(البارج) لشركة تياترو و(نكون أو لا نكون) لفرقة مسرح الخليج العربي و(صرخة) لفرقة المسرح الشعبي.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر الدويش في وقت سابق إن الهدف من إقامة المهرجان "تنشيط الساحة المسرحية، ودعم التجارب المسرحية للفرق المشاركة فيه، وطرح مختلف القضايا على مائدة الحوار من خلال الندوات الفكرية والورش".

وأضاف أن المهرجان "رفد على مدار سنوات المشهد الفني بالكويت بالعشرات من المواهب التي تركت بصمة مهمة فيما بعد وأصبحوا نجوما يشار إليهم بالبنان".

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ويكرم المهرجان هذا العام 10 من رواد الحركة المسرحية بالكويت من بينهم الكاتب المسرحي بدر محارب والممثل عبد العزيز المسلم والممثلة هدى حسين والمخرج رمضان علي.

ويقيم المهرجان ندوة فكرية بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد تتناول (النقد في المسرح العربي بين الحضور والغياب) و(لغة الخطاب في العرض المسرحي).

كما يشمل برنامج المهرجان ورشة بعنوان (فن المكياج والخدع المسرحية) وأخرى بعنوان (المنقوشات الجدارية في العرض المسرحي).

وبدأ مهرجان الكويت المسرحي في 1989 على شكل احتفالية ثقافية فنية تضم كل الفرق المسرحية المحلية ثم أقيمت الدورة الثانية في 1990 لكن بسبب الغزو العراقي توقف المهرجان ثماني سنوات وعاد في 1999.