صابرين بإطلالة مثيرة بعد خلع الحجاب

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بإطلالة جديدة وملفتة كانت مفاجأة لهم بعد أن ظهرت بكامل أناقتها بعد خلعها الحجاب منذ أقل من شهر.

اطلالة صابرين جاءت خلال مهرجان نجم العرب 2019، في أول ظهور لها خلعها الحجاب، حيث حضرت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، لتسلم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، والتي حصدتها عن دورها في مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذي قام ببطولته الفنان على ربيع وعُرض في رمضان 2019.