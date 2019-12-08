أنغام بإطلالة ساحرة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت النجمة المصرية أنغام مؤخراً، جلسة تصوير جديدة، وشاركت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ببعض اللقطات منها.

وتألقت أنغام في الصور بفستان طويل من اللون الأزرق، يتميّز بأكمام من الريش الناعم، فبدت بغاية الأناقة والجمال وحصدت صورها عبر موقع “إنستجرام” آلاف “الإعجابات” والتعليقات من محبّيها الذين أثنوا على رقيها الدّائم.

على صعيد آخر، فازت أنغام مؤخرًا بجائزة هوليوود عن موسيقى العال وذلك بعد تألقها فنيًا خلال عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونسبة مبيعات مرتفعة جدًا.

ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.