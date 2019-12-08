ابنة ستيفن سيجال تبدأ مشوارها في عالم المصارعة – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: قررت أريسا ليبروك ابنة نجم هوليوود ستيفن سيجال، اقتحام عالم المصارعة عبر اتحاد WWE.

وباتت صاحبة الـ26 عاما أحدث الوجوه الجديدة المشاركة في معسكر WWE التدريبي، بحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية. والدة أريسا هي كيلي ليبروك، التي كانت من نجوم عالم الدراما التلفزيونية الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي. وتبدأ أريسا تخضع لجلسات تدرب على خوض نزالات المصارعة، في المقر الرئيسي لتدريب المصارعين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويعد ستيفين سيجال، والد أريسا، من أهم أبطال فنون القتال، بجانب ظهوره البارز عبر شاشات السينما الأمريكية.

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