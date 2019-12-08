“واتساب” يبدأ في معاقبة هؤلاء المستخدمين

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “واتساب” أنها ستطلق يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول، حملة لمحاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها بإرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ”SPAM”.

وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في المحادثات الجماعية.