من قتل المتظاهرين بساحة الخلاني في بغداد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في وسط العاصمة بغداد بالسنك والخلاني إلى 24 قتيلاً، وذكرت مصادر طبية أن من بين الضحايا 4 قتلى من القوات الأمنية.

وشن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك.

وأشار شهود عيان إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متظاهرين أن مسلحين بداخل سيارة نوع بيك أب فتحوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار وأن ساحة الخلاني شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك يا عراق".