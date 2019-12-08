15 دقيقة تصفيقا لعرض "لا سكالا" للأوبرا في ميلانو

استقبلت النخب الإيطالية بحفاوة عرض "توكسا" لبوتشيني في افتتاح الموسم الجديد لدار "لا سكالا" للأوبرا في ميلانو.

وصفق الحضور بحرارة لطاقم العرض من مؤدين وعازفين بقيادة ريكاردو شايي طوال 15 دقيقة مع نثر الورود عليهم، وتعد هذه أطول فترة تصفيق في السنوات الـ20 الأخيرة، على ما أفاد به خبراء بشؤون هذه الدار.

وتعد هذه الأمسية التي تلاها عشاء رسمي من أهم المناسبات على الساحة الأوبرالية العالمية والحياة الثقافية الإيطالية.

Advertisements

وكان بين الشخصيات الحاضرة نجمة الروك باتي سميث ومصمم الأزياء دومينيكو دولتشه والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعدة ووزراء.

وصفق الحضور مطولا للرئيس ماتاريلا الذي يعد ضامنا للمؤسسات في بلد يشهد بانتظام توترات سياسية.

ونال العرض الأول في موسم 2019-2020 بُعدا عاطفيا خاصا بالنسبة لإلسكندر بيريرا، مدير الدار، الذي سيسلم مهامه إلى الفرنسي دومينيك ميير بعدما أمضى 5 سنوت على رأس لا سكالا.

وأكد ميير الذي حضر العرض قبل أن يتولى مهامه في منتصف الشهر الحالي أنه يريد "إعطاء الدار هوية قوية مجددا" و"تجديد اللقاء مع الجمهور".

وقال النمساوي بيريرا (72 عاما) خلال عرضه هذه الأمسية الافتتاحية: "إنها محطة مهمة إذ سنغلق فصلا لفتح فصل جديد. هذه هي سُنّة الحياة".