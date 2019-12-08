مايا دياب تتراقص في "بوليفارد الرياض".. ومطالبات بمعاقبتها وطردها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عمّت حالة من الفوضى داخل إحدى الكافيهات الواقعة في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، بعد ظهور الفنانة اللبنانية مايا دياب بالرقص والتمايل وسط غناء الفنان المصري سعد الصغير.

وأظهر المقطع مايا دياب وهي تتراقص بفستان ضيق بجانب سعد الصغير، وسط حضور قليل من الجماهير التي أحاطت بالموقف.

وبعد انتشار المقطع رفض عدد كبير من المتابعين وجود مايا بهذا المظهر المخالف للتعليمات في المنطقة، والتي تمنع الرقص في الأماكن العامة، منها الكافيهات ومسارح الغناء. كما أن ما فعلته مايا يعتبر مخالفًا لقانون الذوق العام الذي سنّته وزارة الداخلية السعودية، بحسب المعلقين.

وطالب متابعون ومهتمون عدم تكرار مثل هذه الحركات من قبل النجوم، مؤكدين أن على جميع الضيوف احترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وطالب كثيرون عبر تويتير بطرد مايا دياب من المملكة، كما استذكر عدد منهم مقطع الفتاة التي رقصت بعباءتها وعلى إثر ذلك تم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدين أن النظام يجب أن يطبّق على الجميع دون استثناء.

وكانت مايا دياب التي حضرت بدعوة خاصة للمشاركة في إحدى المسرحيات في الرياض، حيث أثارت الجدل أثناء تجوّلها في البوليفارد، وتعرّضت لانتقادات من الجمهور المتواجد أثناء تجوّلها، مما جعلها تغادر المكان.

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ومن جهة أخرى، ظهرت مايا دياب برفقة باقي أعضاء فريق عمل مسرحية "لوكاندة الأوباش" في الكواليس وهي تمارس بعض الطقوس الدينية، من خلال قراءة الفاتحة مع تكرار "أبانا" وهي الصلاة المسيحية، الأمر الذي أشعل الجدل حولها، حيث اعتبر البعض أن ما قامت به دياب هو تقليعة جديدة تهدف من خلالها للفت الأنظار إليها وإشعال التعليقات بين رواد السوشال ميديا، على الرغم من أن آخرين اعتبروا ما فعلته مايا، كان مبادرة تسامح وحبّ بين الأديان.

وانطلق مؤخرًا عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية لتستمر حتى يوم 7 ديسمبر، وهي تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم من بينهم: ماجد المصري، وحسن الرداد، وبدرية طلبة، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

وتقوم مايا دياب من خلال مسرحيتها بأداء عدد من الأغنيات التي كتب كلماتها عصام خليل وحسن إش إش، وقام بتلحينها جميعًا عصام كاريكا.

يشار إلى أن الفنانة مايا دياب دائمًا ما يثار حولها الجدل إما بإطلالتها الجريئة، أو بتصريحاتها وتصرفاتها المستفزة، وأثارت مؤخرًا انتقادات حول ما تنشره من صور اعتبرها الكثيرون منافيه للأخلاق.