صابرين في أوّل ظهور بعد خلع الحِجاب.. شعر أشقر وتنورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد مهرجان نجم العرب 2019، أول ظهور للفنانة المصرية صابرين بعد خلعها الحجاب، حيث حضرت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، لتسلّم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، والتي حصدتها عن دورها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي قام ببطولته الفنان على ربيع، وعُرض في رمضان 2019.

وأُقيم حفل تكريم نجوم الفن في مهرجان نجم العرب داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور العديد من الفنانين وكان من بينهم: أحمد السقا، وسمير صبري، وطارق لطفي، ومي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، وأحمد داوود، وحنان مطاوع، وعشرات من النجوم العرب والخليجيين.

وأطلّت صابرين على الحضور وهي ترتدي تنورة وبلوزة، وقد صبغت شعرها القصير باللون الأشقر، ما جذب عدسات المصورين إليها، حتى إنَّ المصرية بوسي شلبي نشرت صورة لصابرين عبر حسابها على إنستغرام، معلنة استضافتها لها في برنامجها بالحلقة المقبلة.

وذهبت جائزة أفضل مطرب عربي إلى الفنان رامي صبري، أما جائزة أفضل منتج للموسيقى فكانت للمتميّز هاني محروس، فيما ذهبت جائزة أفضل مطرب شعبي إلى مصطفى حجاج.

وحصل حسين موسى على جائزة أفضل منظّم أحداث في الكويت ومنطقة الخليج العربي، ونال وليد منصور جائزة أفضل منتج سينمائي، أما جائزة أفضل ممثل خليجي فذهبت إلى طارق العلي.

وكانت صابرين قد فاجأت جمهورها بإطلالتها عندما ظهرت دون حِجاب، في صورة نشرتها على إنستغرام، واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.

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وبعد خلعها الحجاب وإثارة الأزمة على "السوشال ميديا" دخلت الفنانة المصرية في نوبة بكاء على الهواء بسبب ما تعرضت لها وأولادها من ردود أفعال من الجمهور، وخاصًة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلعها للحجاب.

وكشفت صابرين في مداخلة هاتفية أثناء انهيارها من البكاء، عن السبب وراء خلعها للحجاب، موضحًة أن ما تواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي هي وأولادها كان السبب وراء تصرّفها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تعبت من هذا العالم الافتراضي الذي يواصل الشتائم ضدها طوال الوقت، مبينًة: "إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا".

وأكدت صابرين أن ما كانت تتعرض له من انتقادات شبه يومية بطريقة غير مبررة، سببت لها ألمًا نفسيًا شديدًا، وهو ما لم تستطع تحمّله فقررت خلع الحجاب.

يُذكر أنَّ صابرين شاركت في دراما شهر رمضان 2019 في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وهو من بطولة: ‏علي ربيع وصلاح عبد الله وسهر الصايغ، ولاء الشريف، خالد عليش، ملك قورة، كريم عفيفي، أحمد خالد ‏صالح، طارق عبد العزيز، مايان السيد، وليد فواز، ‏ندى عادل، تأليف: أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي ‏عبد المقصود، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، إنتاج سيدرز آرت ‏برودكشن، صادق الصباح‎.‎‏