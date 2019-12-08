خالد عامر منيب يُحيي حفلا في الإسكندرية 20 كانون الأول الحالي

القاهرة - لايف ستايل
يستعد المطرب الشاب خالد منيب نجل الراحل عامر منيب، لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، داخل النادي الأوليمبي بمدينة الإسكندرية.
وطرحت تذاكر الحفل على فئتين الأولى بمبلغ 200 جنيها، والثانية بمبلغ 150 جنيها، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في السابعة مساء على أن ينطلق الحفل في التاسعة مساء.
وشارك خالد منيب من قبل في حفل مسيرة الفنان تامر حسني الذي أقيم في شهر سبتمبر / أيلول الماضي واحتفل فيه بمرور ١٥ عام على مسيرته الفنية، وصعد خالد على المسرح وغنى أحدث أغانيه "ناويلي على أيه".
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