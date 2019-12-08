مصطفى حجاج يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بأغنية "مجرد بس ما افتكرك"

القاهرة - لايف ستايل
تمكن مصطفى حجاج من خلال كليبه الجديد " مجرد بس ما افتكرك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحه بعدة أيام .
وحققت الاغنية التى تعاون فيها مصطفى حجاج مع الشاعر جمال الخولي، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة .
وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بإلبوم "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصه"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الأغاني.
وتعاون مصطفى حجاج مع العديد من الشعراء الملحنين من بينهم: "أحمد إبراهيم، ومحمود عبد الله، ومحمدي، وأحمد أمين، وصابر كمال، وغيرهم.
واستطاع مصطفى حجاج، تحقيق نجاح كبير خلال الفترة القليلة الماضية من خلال تقديمه عدة أغاني حققت أصداء كبيرة مع الجمهور من بينها "يا بتاع النعناع"، و"خطوة".
كما تألق بغناء أغنية "مابحنلهاش"، والتي حققت نجاحا كبير وقت طرحها في الأسواق وعبر "يوتيوب".
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