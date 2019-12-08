الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحتفل بإبنة أخيها

احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بخطوبة نور كرم، ابنة شقيقها الراحل نقولا. ونشرت الخبر السعيد على صفحتها الرسمية.
وقد أظهرت الصورة التي جمعت نجوى بنور الشبه الكبير بين الإثنتين، وهو ما أذهل جمهور السوشيال ميديا.
وكتبت نجوى لابنة أخيها: «انشالله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايمة يا أحلى أميرة». يذكر ان نجوى قريبة جداً من أفراد عائلتها التي ترعاها بحبّ واهتمام ومسؤولية، وتعيش معها أفراحها وأحزانها على حدّ سواء.
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