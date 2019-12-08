"حريم النار" يبدأ أولى لياليه على مسرح "الطليعة"

القاهرة - لايف ستايل
افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء الخميس، العرض المسرحي الجديد "حريم النار" بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الفنانين والمسرحيين، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بقاعة زكي طليمات داخل مسرح الطليعة، بالعتبة.
تعرض المسرحية يوميًا، ما عدا الثلاثاء، في التاسعة مساء، وهو مأخوذ عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول حياة المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.
يذكر أن "حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح، ومن إخراج محمد مكي.
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