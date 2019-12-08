أحمد عز ينتظر عرض "علاء الدين" ويوشك على إنهاء "العارف"

يعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني، حيث يقوم حاليًا بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "العارف..عودة يونس"، وذلك في عدة لوكيشنات داخلية، وقد أوشك على إنهاء التصوير، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة أسبوع.

فيلم "العارف..عودة يونس" من المقرر أن يعرض في أحد مواسم الأعياد المقبلة، هو من بطولة ركين سعد، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء.

وفي سياق آخر ينتظر عز عرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين"، خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتم عرضها بموسم الرياض الترفيهي، حيث كثف "عز" بروفات العرض استعدادًا لعرضها، وهي من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها كل من محمد ثروت، وتارا عماد، وسامي مغاوري.

يذكر أن "عز" ينتظر بداية التحضيرات لمسلسله الرمضاني المقبل، مع المؤلف باهر دويدار، وشركة "سينرجي"، ومن المرجح أن يبدأ التصوير بعد أن يتم الانتهاء من اختيار أبطاله في بداية العام الجديد.

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