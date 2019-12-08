تارا عماد تُعلّق على دورها في مسرحية "علاء الدين"

تشارك الفنانة تارا عماد، الفنان أحمد عز، في بطولة مسرحية "علاء الدين"، المُقرر عرضها لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.أعربت عماد، عن سعادتها وتحمسها لهذه التجربة التي تخوضها للمرة الأولى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، صورة لبوستر المسرحية، وعلقت عليه كاتبة: "أول تجربة ليا على المسرح ومش عارفة أوصفلكم أد ايه متحمسة وخايفة".

تابعت: " مسرحية استعراضية ضخمة فخورة إني جزء منها ومتحمسة إن الناس تشوف مجهود كل واحد وواحدة وأد ايه اجتهدوا إنهم يعملوا مسرحية بالشكل المبهر ده"، الافتتاح هيكون في موسم الرياض".

مسرحية "علاء الدين" تعرض في كانون الأول/ديسمبر في المملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية، من إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد جمعة، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم.

على صعيد آخر، كان تركي آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا عن صدور توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر كانون الثاني/يناير المقبل.وكان من المفترض أن ينتهي الموسم في 15 ديسمبر الجاري، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالاً كبيراً فاق السبعة ملايين زائر، بحسب تغريدة لرئيس هيئة الترفيه.

الموسم الذي بدأ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.

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