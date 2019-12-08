تعرف على حقيقة زواج محمود قابيل من ميرفت أمين

يحتفل اليوم الفنان محمود قابيل بعيد ميلاده، لـ 73 حيث انه من مواليد 8 ديسمبر 1946، وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه:
1- تخرج في الكلية الحربية عام 1964 .
2- عمل ضابطًا في القوات المسلحة ثم اتجه إلى الفن.
3- سافر إلى الولايات المتحدة حيث عمل فى قطاع السياحة ثم عاد مرة أخرى الى مصر خلال فترة التسعينيات وزاول نشاطه الفنى.
4- تزوج الفنان محمود قابيل من الفنانة سهير رمزى ثم انفصل عنها ، ثم تزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى وإنجب منها ولدين .
5- نفى زواجه من الفنانة ميرفت أمين ، ولكنه كشف عن حبه وإعجابه بها .
6- اختارته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتولى منصب سفير للنوايا الحسنة بمنطقة الشرق الأوسط عام 2003
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