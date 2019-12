حسن الرداد وياسمين رئيس أبطال "تايتنك" المصري

حل الممثل بيلي زين ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"مساء أمس الجمعة، ليستعيد ذكرياته في فيلم "تايتنك" أحد أشهر أفلامه. وخلال الحلقة عرضت منى الشاذلي على بيلي زين صورا لكل من الفنان أحمد فهمي والممثل أحمد حاتم والممثل حسن الرداد لتخيره من بينهم يمكنه تقديم دور "جاك" في الفيلم الشهير الذي قدمه ليوناردو دي كابريو عام 1998.

واختار زين صورة حسن الرداد كاشفا أنه لا يشاهد أي عمل لكل منهم ولكن بناء على الصورة وسن كل منهم الواضح في الصورة ورحلة "جاك" فهو يجد أن الأقرب للدور هو حسن الرداد.

وكررت منى الشاذلي اللعبة مرة أخرى، ولكن مع صور لنجمات مصريات وهن ياسمين رئيس وهنا الزاهد ويسرا اللوزي، وكشف زين في إجابته أن كل هذه الصور ليست احترافية فهي إما باباراتزي أو Selfie أو لقطة من عمل، ولا تكشف أيضا قدرات كل منهن ولكن مع اختيار الرداد فالأنسب للدور هي ياسمين رئيس.

واشتهر بيلي زين من خلال دور "كال هوكلي" في فيلم Titanic، بعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فاز عنه بجائزة لجنةالتحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.

واستمر "بيلي زين" في تقديم أدواره المميزة، في كثير من الأفلام، منها؛ The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper. التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مايا دياب تغني لـ الرداد يا حسن يا خولي الجنينة

تكريم حسن الرداد في أكاديمية الفنون ويواصل تحضيرات"“لوكاندة الأوباش"