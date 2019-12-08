شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يطالب جمهوره بالدعاء لبطل "نصيبى وقسمتك" لإصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان عمرو محمود ياسين متابعيه بالدعاء بالشفاء العاجل لـ"ياسين" أحد أبطال حكاية " ما يطلبه المستمعون" بمسلسل "نصيبى وقسمتك"، لإجرائه عملية جراحية بعد إصابته بالسرطان.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على فيس بوك، "ياسين محمد شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معى فى حكاية ما يطلبه المستمعون.. عنده عملية.. أرجوكم تدعوا له بالشفاء".

وتوالت تعليقات متابعيه متمنين الشفاء العاجل لياسين، وكتبت الفنانة نيرمين الفقى،"يا حبيبى ياسين إنسان جميل على كل المستويات لطيف وبيحفظ بسرعة وعمره متأخر أبدا، غير أنه مناضل وصبور شخص محب للحياة، ربنا معاه يقوم بألف سلامه أنا هدعيلوا والكل إن شاء الله يدعيلوا".

"ما يطلبه المستمعون" هى إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، ايهاب فهمى، وأميرة الشريف وآخرين.

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عمرو محمود ياسين