شكرا لقرائتكم خبر عن خطف ابنة حنان مطاوع فى "رحيل زهرة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة حنان مطاوع خلال أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، شخصية رحيل الصعيدية التي تدخل فى صراعات بسبب الثأر ويتم خطف ابنتها خلال الأحداث ويتم قتلها ورميها للذئاب لتزداد العداوة والخصام بينها وبين الشخص الذى خطف ابنتها فى المسلسل.

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهرالأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

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قدمت حنان مطاوع آخر أعمالها مسلسل "لمس أكتاف" فى شهر رمضان الماضى، وجسدت شخصية عايدة تاجرة المخدرات وزوجة فتحى عبد الوهاب، المسلسل بطولة ياسرجلال إيمان العاصى، سمرمرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوزعادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏