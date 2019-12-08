شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بالقاهرة..في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة يوم 31 ديسمبرالجاري، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.
ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".
من ناحية أخرى طرح المطرب اللبناني وائل جسارأحدث أغانية تترمسلسل "حواديت الشانزليزيه" والتي يعرض حالياً على قناة ONE، من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، المسلسل بطولة إياد نصار، ومى سليم، وإنجى المقدم، وآخرين، وإنتاج شركة سينرجى.
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