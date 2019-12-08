تراند اليوم : إصابة فنان مصري شاب بالسرطان



صدم الفنان المصري عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، وهو أحد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي قام بتأليف إحدى حكايته، عن إصابة الفنان الشاب ياسين محمد، بالسرطان، طالبًا من متابعيه الدعاء له بالشفاء، خاصة أنه سيجري عملية جراحية بسبب إصابته بمرض السرطان.

وكتب عمرو محمود ياسين على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " ياسين محمد شاب صغير من ابطال محاربة مرض السرطان ... شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون ..بكره عنده عمليه. ..ارجوكم تدعوا له بالشفاء ..".

الجدير ذكره ان حكاية "ما يطلبه المستمعون" هي ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.



