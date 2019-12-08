تراند اليوم : وفاة المخرج نبيل شمس بعد صراع مع المرض

ودع الوسط الفني المخرج المعروف نبيل شمس، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مرير مع المرض.
يذكر أن المخرج السوري نبيل شمس، عرف في العالم العربي بعد إخراجه الفيلم الشهير "كفرون" للفنان دريد لحام إضافة إلى أعمال أخرى مثل "يوميات أبو عنتر" و"ليلة عيد" و"الوصية" و"أيام الصمت" و"ليلة عيد".
ووقع أيضاً عدداً كبيراً من الأعمال التلفزيونية السورية. ويذكر أنه تولى تدريس مادة الإخراج في معاهد دمشق كما في المعهد العالي للفنون المسرحية بحسب "مجلة لها".
وحاز عدد من أعماله جوائز منها الجائزة الذهبية عن فيلمه التلفزيوني "الوصية" في مهرجان القاهرة والجائزة البرونزية لمسلسل "يوميات أبو عنتر" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة التلفزيوني في العام 1997.