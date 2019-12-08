تراند اليوم : هل يغضب والد رانيا يوسف من ارتدائها الشورت والبكيني؟ .. إجابة مفاجئة من الفنانة الشهيرة...

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأي والدها في ارتداء الملابس المثيرة التي تفتح أبواب الجدل من حين لآخر.

وقالت رانيا في تصريحات لقناة مصرية: لا بالعكس .. لا أحد عندي يغضب .. تربيت تربية منفتحة للغاية ، وكنت في طفولتي أرتدي البكيني والشورت في الإجازات الصيفية.

وتابعت: بالتالي الملابس التي أرتديها هي الطبيعي بالنسبة لي وليست جرأة .. أهلي لم يربوني على القيود .. ليس عندي قيود مطلقا.

واستدركت: لا أعلم لماذا يهاجموني أنا بالذات؟ .. أنا أحضر المهرجانات لكي أشاهد أفلاما من جميع الدول كي أستفيد وأطور من أدائي ، ولا أريد أن أصدم الجمهور بملابسي مطلقا.

