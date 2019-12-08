تراند اليوم : شاهد.. صدر زوجة فنان شهير يخرج من ملابسها أثناء فيديو لايف...



بعد أن أثارت زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل بعد فيديو رقصها في الشارع بملابس المنزل والذي حذفته بعد الضجة التي أحدثها، خرجت ندى الكامل مرة أخرى في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتبره البعض فاضح ومستفز.

إذ ظهرت زوجة أحمد الفيشاوي، في الفيديو وهي تصور نفسها، بينما خرج صدرها من ملابسها بشكل فاضح، واتهمها البعض بتعمد استعراض جسدها وإظهار صدرها بهذا الشكل، بينما قال البعض أن ملابسها سقطت دون أن تشعر بذلك.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومهم على الفنان "الفيشاوي" بسبب الظهور الجرئ لزوجته في أكثر من مناسبة، وتعمدهم استفزاز مشاعر الجمهور.

وكانت "ندى" نشرت فيديو وهي تقف إلى جوار سيارتها في الشارع وأخذت تتراقص على أغنية "جابوا سيرته" للمطربة السورية "أصالة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة الفيشاوي وهي تتراقص في مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنها أثارت جدلاً واسعًا عند ظهورها مع زوجها في مهرجان الجونة السينمائي في النسخة قبل الأخيرة عندما قبلت "الفيشاوي" أمام عدسات المصورين.