تراند اليوم : هنا شيحة تفجر مفاجأة عن سبب طلاقها لأول مرة

فجرت الفنانة المصرية هنا شيحة، مفاجأة عن طلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد فلوكس للمرة الأولى.

وكشفت "شيحة"، أن سبب الطلاق ليس كما يشاع بسبب العند والرغبة في المساواة بيني وبينه في كل شئ، مشيرة إلى انها ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأن كلاهما مختلفين عن بعض، مؤكدة أن تركيبته الشخصية لم تنجح معها.

وتابعت الفنانة المصرية : "أنا وأحمد كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض، ولكننا مازلنا أصدقاء هو رجل شهم جدًا وأنا مازلت أحبه وأحترمه، ويقف معي في جميع مشاكلي".

وتابعت: "فضلنا أن نكون أصدقاء وألا نخسر بعض، والدليل أنه بعد انفصالنا في شهر رمضان، ساعدني للنقل لمنزل جديد، وكان يتناول الطعام معي".

وختمت: "عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين، وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا، لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع".

وكانت الفنانة هنا شيحة أعلنت طلاقها من الفنان أحمد فلوكس بعد شهور قليلة من زواجهما بشكل مفاجئ، وهو ما أثار موجة من الجدل وقتها.