فيديو.. إليسا تُحيي أولى حفلات 2020 بالكويت

نشرت النجمة إليسا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كشفت خلاله عن موعد أولى حفلاتها في عام 2020 المقبل.
on Dec 7, 2019 at 1:23am PST
تُحيي إليسا يوم الخميس 2 من شهر يناير المقبل، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أرض المعارض الدولية، صالة 5، بالكويت.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً،
يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان إلى كل اللي بيحبوني، ويضم الألبوم على 16 أغنية، ومن بينهم: كرهني، مفيش أسباب، أنا وحيدة، حكايات، مريضة اهتمام، كتيرة عليه، من عينيا دي، وحشتوني.
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه في جميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
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