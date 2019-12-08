كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تفوز بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان النجم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة نجلاء بدر علي مشاركه متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصه والفنيه من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت مجموعة من الصور لها أثناء حصولها علي جائزة أفضل ممثله عن دورها في مسلسل "شبر ميه" من مهرجان النجم العربي.

وقامت نجلاء بتعليق علي الصور قائله:"مهرجان النجم العربي وجائزة احسن ممثلة عن دوري في مسلسل شبر ميه خارج رمضان الحمد لله ."

وظهرت نجلاء في الصوره بإطلاله سوادء هادئه حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود به حزام من منطقه الخصر، واعتمدت علي تسريحه الشعر الكيرلي، ومكياجآ ناعم ناسب إطلالتها اللامعة.

وحاز المنشور علي تفاعل وأعجاب كبير من قبل متابعيها الذين هنأوها بحصولها علي تلك الجائزة وذلك من خلال كتابه التعليقات مثل:"أكيد ومنوا غيرك، مبروك انتي انسانه جميله وتستهلي كل الخير، الف مبروك دورك تحفه في المسلسل."

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مسلسل شبر ميه



يذكر أن مسلسل "شبر مية" المأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى ٥٠ حلقة، وقصته حول أكثر من قضية "أحمد السعدني" الذي يرفض فكرة الزواج، "مراد مكرم" الذي لم يتحمل مسئولية أبنائه ويقرر الزواج مرة أخرى، وأخيرآ "محمد علي رزق" قرر الاعتناء بابنته الوحيدة "جميلة"، ومنها يدخل في صراع عنيف مع جدها وجدتها.

"شبر ميه"، بطولة الفنان أحمد السعدني، مراد مكرم، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، ندى موسى، سارة نخلة، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، ومن إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجي، وسيليمديا.

مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي



يذكر أن نجلاء بدر شاركت في دراما رمضان من خلال مسلسل "أبو جبل"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي مميز، حول كيفية الصراع حول المال بين الأخوة والحصول على الميراث، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، ونجلاء بدر، ودياب، وحسن حسني، ومحمد علي رزق، ومحمود البزاوي، وخالد كمال، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد.