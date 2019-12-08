ريهانا تستعين بهذه المُصممة الأردنية لتنفيذ أحذية علامتها Fenty

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت المصممة الأردنية الصاعدة أمينة معدّي الإستحواذ على حسابات أشهر المؤثرات ومدونات الموضة على ‘نستغرام في فترة قصيرة، وسرعان ما استحوذت أيضًا على اهتمام أشهر نجمات الصف الأول من الشقيقتين جيجي وبيلا حديد والشقيقتين كايلي وكيندال جينر، كارا ديليفين، والممثلة زوي سالدانا إلى نجمة البوب دوا ليبا والنجمة ريهانا.

هذه الاخيرة تشتهر بذوقها الصعب والفريد من نوعه، وقد أدى حبها لتصاميم أحذية معدّي إلى تعيينها كمصممة أحذية لعلامتها الشخصية الناشئة Fenty.

وفي مقابلة مع Footwear News، كشفت معدّي أن ريهانا قامت بتوظيفها للمساعدة في تصميم أحذية لعلامتها التجارية Fenty، وصرحت أن ستايليست ريهانا "جاهليل ويفر" قام بإعلامها قبل فترة بأنه اشترى عدة أزواج من أحذيتها لترتديها النجمة، ومنذ ذلك الحين رُصدت وهي ترتدي تصاميم معدّي في مناسبات متعددة.

وتشتهر معدّي بتصميماتها المرحة والجريئة للأحذية التي تتميز عادة بكعب هندسي ملفت للأنظار وتفاصيل مزينة بالريش أو المجوهرات، وقد شوهدت ريهانا نفسها وهي ترتدي الصنادل المزينة بالكريستال وكعوب الستيليتو الشفافة المستوحاة من سندريلا.

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وإلى جانب تصميم الأحذية لعلامتها التجارية التي تحمل اسمها، تقوم معدّي أيضًا بتصميم الأحذية للمصمم الفرنسي ألكسندر فوتيير بغض النظر عن شراكتها المستقلة الجديدة مع فنتي، كما سبق أن تعاونت المصممة الأردنية مع نجمة البوب لتصميم أحذية عرضها Savage x Fenty للملابس الداخلية، والذي أقيم خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

وتتمتع المصممة الشابة بنفسها بأناقة ساحرة وأنثوية تمتد إلى ما وراء أحذيتها، وأصبحت من المؤثرات الأكثر أناقة التي يتابعاها الآلاف من عشاق الموضة عبر إنستغرام، حيث يبلغ عدد متابعي حسابها الشخصي 310 ألف متابع، فيما يبلغ عدد متابعي حساب علامتها التجارية 128 ألف متابع، وبشراكتها مع فنتي من المتوقع أن تحظى بمستقبل أكثر ازدهارًا و نجاحًا.

يذكر أن المصممة أمينة معدّي قد فازت بجائزة الإنجاز FN لعام 2018، كما أن ريهانا صنعت التاريخ عندما أطلقت علامتها التجارية Fenty في شهر مايو، حيث أصبحت أول مصمّمة سوداء على الإطلاق تنشئ علامةً تجارية بدعم من مجموعة LVMH الفرنسية الشهيرة.