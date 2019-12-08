ملاك الكويتية تسخرُ من سارة دندراوي بعدما تسبّبت الأخيرة بموجة غضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة ملاك الكويتية على الإعلامية السعودية سارة دندراوي، بطريقة ساخرة بعد انتقاد الأخيرة لبعض الكويتيين ووصفهم بأنهم داعمين لقطر.

وتعود تفاصيل القصة حينما هاجمت دندراوي بعض الكويتيين عبر قناة العربية، حيث نشرت مقطع فيديو يُظهر مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبلون العلمين القطري والسعودي، ويقول أحدهم إنه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي بطولة كأس الخليج الـ24.

وردّت دندراوي على ذلك بقولها إن الجمهور مزوّر، مؤكدةً أن الجمهور السعودي والصحفيين لم يحضروا إلى قطر، فقط المنتخب هو من حضر، مختتمةً بقولها: "بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر".

لكن ما إن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تسبب في موجة غضب واسعة بين الجمهور الكويتي الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

وظهرت ملاك الكويتية في فيديو نشرته على أحد حساباتها، وكأنها تُهين سارة وتُقلل من شأنها، حيث ظلت تأكل الحلويات وهي ترد على دندراوي وتقول إنها ليست فاضية لترد عليها، مضيفةً: "بعد شوية أصحصح".

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يُذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية السعودية سارة دندراوي، غضبًا واسعًا بين الكويتيين، ففي وقت سابق أشارت إلى الكويت في نهاية خبر يتعلّق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.

وتطرّقت سارة لخبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرًا، يتحدّث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر ضمن إجراءات تتعلّق بتنظيم كأس العالم 2022، وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" قالت سارة الدندراوي: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

على الجانب الآخر، انتشر فيديو قبل أيام للفنانة ملاك الكويتية وهي تنفجر غضبًا بعدما تعرّضت للطرد من قبل أحد المسؤولين في مدرسة "ابنها"، متوعدةً بتحويل الأمر لقضية رأي عام.

وللفنانة ملاك الكويتية قضية شهيرة، حيث تعرّضت لانتقادات من الجمهور العراقي بعدما نشرت في حسابها عبر "إنستغرام" أعلامًا لجميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج 23 لكرة القدم باستثناء العراق، رغم مشاركته في المباريات، ولدى سؤالها عن السبب ردّت: " لأنّ دولة العراق غير خليجية"، لتنهال عليها التعليقات المنتقدة، معتبرين أنها تنكّرت لأصلها على اعتبار أنّ والدتها عراقية.