ظهور أحمد عز في أفيشات مسرحية علاء الدين على "كايرو شو" لمخرجها مجدي الهواري

انتهى مصور الأفيشات الشهير سامح السباعي، من تصوير البوستر الأول لمسرحية علاء الدين التي ستعرض على مسرح كايرو شو والتي يخرجها مجدي الهواري، ويجسد فيها الفنان أحمد عز دور البطولة.

ظهر أخيراً البوستر النهائي لأحمد عز في دور علاء الدين وتارا عماد في دور ياسمين ومحمد ثروت في دور العفريت وقد أختير لتصميم البوستر المبدع يوسف عادل الذي قدمه كالمعتاد بروح بوسترات الأفلام حيث أن يوسف صاحب الرقم الأعلى كأفضل مصمم جرافيكس في مجال بوسترات الأفلام والمسرحيات.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها كل من سامح السباعي ويوسف عادل مع كايرو شو حيث قدما من قبل مسرحية ٣ أيام في الساحل ولمحمد هنيدي والملك لير ليحي الفخراني ويستعدون لعمل ضخم أخر سيعلن عنه قريباً حيث قد صنعوا طفرة في مجال بوسترات المسرحيات المعتاد عليها.

مسرحية علاء الدين من بطولة أحمد عز و تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وإسلام إبراهيم، و من إخراج مجدي الهواري.

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