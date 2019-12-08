عرض خاص لـ"جودي" في سينما الزمالك الثلاثاء المقبل

القاهرة - لايف ستايل
يقام يوم الثلاثاء القادم بسينما الزمالك في تمام السابعة مساء العرض الخاص للفيلم الانجليزي " جودي" الفائز بتسع جوائز عالمية حتى الآن والذي تدور أحداثه في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية (جودي جارلاند) إلى (لندن) لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.
و بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.
الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج.
وبطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.
العرض تنظمه شركة موزعي الأفلام- طارق صبري- ويحضره عدد من الشخصيات العامة منهم السيناريستات تامر حبيب وعبد الرحيم كمال وعمر جمال والنجوم سوزان نجم الدين ومحمد فهيم ورامي وحيد و الفت عمر وملك بدوي والنقاد وليد سيف وماجدة خير الله والإعلاميين عماد الدين حسين ومحمد فتحي والروائي أحمد العايدي ، وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.
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