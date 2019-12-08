هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر قصتها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر إطلالاتها، وهى بجانب سلفتها دانيا البناوي.

وتألقت هنا الزاهد بـ صورة جديدة لها بفستان أسود جلد قصير، وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها.

حرصت هنا الزاهد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الراقى، وانتعلت بوت أسود بالكعب العالى.

ومنذ وفاة طلعت زكريا، توقفت هنا الزاهد فترة عن نشر صورها على انستجرام حتى عاودت مشاركة جمهورها بأحدث صورها .

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يذكر أن هنا الزاهد تزوجت من أحمد فهمي، منذ أسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.

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