ويل سميث يدعم المصري مينا مسعود في أزمتة الأخيرة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

واصل النجم الأمريكي ويل سميث الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Spies In Disguise في هوليوود، حيث علق خلال العرض على تصريحات زميله في بطولة فيلم علاء الدين، النجم ذو الأصول المصرية مينا مسعود، بشأن عدم تلقية عروض تمثيل منذ فيلم علاء الدين.

وكانت الديلي ميل البريطانية، قد نقلت تصريحات سميث التي ادلى بها لمراسلة مجلة “فيرتي” بالعرض الخاص لفيلم Spies In Disguise، حيث قال سميث أنه لم يسمع بالأمر قبل ذلك، ولكنه يثق في موهبة مينا وأنه ممثل رائع وليس لديه ما يقلق بشأنه في هذه المسألة.

وكان النجم الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، قد أجرى حوار مع مجلة “زاد يلي بيست” البريطانية، تحدث خلاله عن مرحلة ما بعد ظهوره بدور علاء الدين بفيلم ديزني الشهير.

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وحققت هذه النسخة الحية من فيلم علاء الدين إيرادات غير متوقعة، وصلت للمليار دولار، وشارك في بطولة هذه النسخة النجم الكبير ويل سميث.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار مينا الذي جاء به اعتراف صادم، بأنه لم يتلقى طلب لإجراء تجربة أداء واحدة لأي عمل سينمائي منذ طرح فيلم علاء الدين في صالات العرض.

وعلق مينا على ذلك بقوله أنه على عكس ما يظن الغالبية العظمى من الناس، الأمر ليس دائما وردي وممهد في طريق العمل بمجال السينما.