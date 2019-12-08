سانجاي دوت يستعيد ذكرياته عن السجن

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقلبات الحياة جعلت من النجم الهندي الكبير سانجاي دوت الدخول إلى مناطق لم يتح للكثيرين أن يسلكوهات، ومنها تجربة السجن، حيث يعتبر دوت أحد المشاهير الذين عاشوا حياة حيث مكنته من رؤية كل شيء.

وكان ممثل بوليود الشهير قد أمضى بعض الوقت في السجن بسبب حيازته لأسلحة غير قانونية، وبعد وقت طويل عاد ليعيش حياة طبيعية مع زوجته وأطفاله، لكن هناك أوقاتًا قد يعود فيها لتذكر صراعاته هناك.

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مؤخرا، في خلال استضافته ببرنامج “كابيل شارما”، تحدث سانجاي عن وقته في السجن. في البرومو الترويجي للبرنامج، يتحدث المذيع كابيل إلى الممثل عن فيلمه “سانجو” الذي تناول سيرته الذاتية.

في الفيلم، يُرى رانبير كابور يتعلم صنع الأظرف والأكياس الورقية وحتى استضافة برنامج إذاعي. لذلك، يسأله كابيل عن المدة التي استغرقها لتعلم تلك المهارات.

قال دوت: “استغرق الأمر الكثير من الوقت لتعلم هذه المهارات. في الواقع، الشيء هو أن المرء يحتاج إلى العمل في السجن. لا يمكنك أن تختلق الأعذار. كان علينا العمل إذا أردنا تقصير وقت سجننا. اعتدنا على الحصول على مقابل للعمل. عندما صنعت مظروفًا”.