هل يُلمّح هريثيك روشان إلى مرضه بشكل خفي؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وضع النجم الهندي هريثيك روشان جمهوره ومعجبيه في حالة من الحيرة، بعد نشر صورة خفية لـ “قلبه” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

الممثل الذي قام بدور البطولة في فيلم “الحرب” المقبل، نشر حرفيًا صورة قلبه إلى جانب رسالة مكتوبة جيدًا وبشكل مدروس.

وقال الممثل البالغ من العمر 45 عامًا إن قلبه مصنوع من الحب: “شكل قلبي. . حرفيًا. ما مدى ضعفنا جميعا. أتمنى أننا لم نكن بحاجة لقضاء أكثر من نصف حياتنا في محاولة لا واعية بجد لنكون محبوبين من الجميع بشكل مستمر”.

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بمجرد نشر هريثيك، أحد الممثلين الأعلى أجرًا في صناعة السينما الهندية للصورة، انهالت التعليقات من رسائل الأصدقاء والمعجبين. وفي حين أن كثيرين سخروا من الصورة على الفور بحب وشعروا بالعاطفة، شعر آخرون بالحيرة وطلبوا منه التوضيح.

سأل أحد مستخدمي Instagram هريثيك، “ما الاختبار الذي كنت عليه؟ ” قال آخر، “عندما رأيت الكلمات الأولى شعرت بالخوف من أجلك وآمل ألا يحدث شيء سيئ لك. ولكن بعد ذلك أدركت أنها كلمات حكيمة”. فيما سأله آخرون ببساطة عما إذا كان يعاني من أي مرض.

في بداية عام 2019، أكد هريثيك أن والده، المخرج راكيش روشان، قد تم تشخيص إصابته بسرطان الحلق في مرحلة مبكرة.

في وقت سابق من عام 2013، كان هريثيك يعاني من ورم دموي مزمن، ناتج عن إصابة في الدماغ أصيب بها في أثناء أدائه لمشهد لفيلمه “Bang Bang”. خضع الممثل لعملية جراحية نتيجة لذلك.