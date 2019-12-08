معجبو عامر خان يعطلون تصوير فيلمه «لال سينغ تشادا»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شهرته الواسعة في بوليوود تسبقه أينما حل، حيث يعد عامر خان أكثر ممثلي بوليوود جماهيرية، لذلك اضطر فريق فيلمه “لال سينغ تشادا”، لتأجيل إطلاق التصوير في راجستان مؤقتًا، حيث تجمعت جحافل من الناس محاولين رؤية الممثل.

بعد أن علمت الجماهير، أن عامر كان يصور في مدينة تسمى “زيلا”، انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين السكان المحليين الذين تجمعوا في الموقع، رفضوا كذلك التحرك حتى رأوه، وتعطل التصوير حتى ذلك الحين.

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”جاء عامر شخصيًا، واستقبل معجبيه وحتى تحدث إليهم بالتفصيل. أخبرهم أن عليه أن يقوم بتصوير مشاهده وأنهم يمكنهم أيضًا مشاهدة التصوير، لكن فقط إذا تفرقوا ووقفوا على مسافة.

يقول أحد المصادر: “لقد كان المعجبون يشعرون بالبهجة عندما تحدث عامر معهم واستعدوا بفرح لمشاهدة عامر وهو يصور فيلمه”.

بعد الانتهاء بالفعل من التصوير في شانديغار وأمريتسار، سيستمر عامر في التصوير في جايسالمر قبل التوجه إلى ثلاث بلدات في جودبور - روهيتجار، وهادراكور، وسيوانا لتصوير مشاهده القليلة التالية من الفيلم الذي يعد نسخة جديدة من الفيلم الأمريكي فورست غامب.