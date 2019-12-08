بريانكا شوبرا تتصدر قائمة مشاهير بوليود على IMDb 2019

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حصلت الممثلة بريانكا شوبرا جوناس على لقب النجم الأول في سلسلة السينما والتلفزيون الهندية في عام 2019 في قائمة أصدرتها IMDb، حيث حصل نجم بوليوود سلمان خان على المركز السادس.

كان موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت، IMDb قد أصدر يوم الخميس 5 ديسمبر قائمة 2019 التي تضم أعلى 10 نجوم. بحسب تقرير لموقع thehindu الشهير.

وجاءت الممثلة ديشا باتاني في المركز الثاني، يليها النجم الوسيم وصاحب أفلام الأكشن هريثيك روشان، كيارا أدفاني، أكشاي كومار، سلمان خان، عليا بهات، كاترينا كايف، راكول بريت سينغ وسوبهيتا دوليبالا.

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اعتمد موقع IMDb القائمة في تصنيفه باستخدام بيانات من تصنيفات IMDbPro STARmeter، والتي تستند إلى مشاهدات الصفحة الفعلية لأكثر من 200 مليون زائر شهريًا لـ IMDb.

وقال مات كومين، رئيس IMDbPro: “لقد نمت المعلومات الرسمية الخاصة بـ IMDb حول الألقاب والمشاهير الهنديين بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، والناس في جميع أنحاء العالم يتحولون الآن إلى IMDb لمعرفة المزيد عن السينما الهندية والمسلسلات التلفزيونية والنجوم”.

أضاف كومين “مع تزايد هذا الاهتمام، أصبحت تصنيفات IMDbPro STARmeter انعكاسًا قاطعًا على الشعبية العالمية ومؤشرا على اللحظات المهنية المتميزة”.