أكشاي كومار يكشف سبب ابتعاده عن العمل مع المخرجين الكبار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

”على قدم وساق”... هكذا يوصف ما يقوم به حاليا الممثل المعروف أكشاي كومار من جهد كبير في الترويج لفيلمه الجديد “جود نيوز”، الذي قرب وقت عرضه بالشاشات.

وخلال أحدي هذه الفعاليات الترويجية، تحدث المنتج كاران جوهر عن ملاحظة أدلى بها حول أسلوب عمل اكشاي. وقال ان اكشاي هو النجم الوحيد الذي عمل مع أكبر عدد من المخرجين.

ووفقا لتقرير عن وكالة الأنباء IANS، وافق اكشاي على كلم جوهر، وقال انه يفعل ذلك لأنه لا يحصل على العمل مع الكثير من المخرجين الكبار، وهو ما يضطره إلى البحث عن مخرجين شباب جدد للعمل معهم، مؤكدًا في ذات الوقت، أنه لا يستطيع أن ينتظر المخرجين الكبار ليتيح له فرصة، حيث اعتاد أن يتحكم بحياته ويخلق مساره الخاص.

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وفيما يتعلق بالعمل مع آخرين، أضاف: ما زلت لا أملك محرجين يقومون بإدارة أفلامي، انهم ينتجون أفلاما معي، لكنهم لا يخرجونها”.

كما تحدث عن تجربته مع المخرجين الجدد، يقول انه لا يتدخل أبدا في عملهم. ويضيف: أشعر أيضا بنهمهم لتقديم أعمال جيدة أكثر بكثير من العديد من المخرجين الكبار.

من المقرر إطلاق “جود نيوز”، الذي في ٢٧ ديسمبر، وهو فيلم اجتماعي، ويشارك في بطولته إلى جوار أكشاي كومار كل من كارينا كابور، وكيارا أدفاني، ودالجيت دوسانجي، وهو إنتاج مشترك بين أكشاي كومار وكاران جوهار، ومن إخراج راج ميهتا.