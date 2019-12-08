شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت يكشف تفاصيل دوره في"ختم النمر"مع أحمد صلاح حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان تامر شلتوت، إنه يستعد لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد " ختم النمر" الأسبوع المقبل مع الفنان أحمد صلاح حسني وباقي فريق العمل ككل حسبما صرح لـ"الخليج 365" مضيفاً، أنه يظهر فى المسلسل بشخصية دور "جو" خلال أحداث المسلسل.

وأوضح أنه وافق على العمل في "ختم النمر"، لوجود ممثلين متميزين، بالإضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة في الإنتاج التليفزيوني وهي شركة "سينرجى"، والتي تعتبر من أهم العوامل التي دفعته لتقديم دوره في المسلسل لأنها توفر جميع الامكانيات للعمل، خاصة أنه تعامل مع مخرج العمل أحمد سمير فرج فى عملين من قبل.

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مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة الفترة الماضية ، آخرهم مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري العام الماضي، ويشارك في بطولة ختم النمر عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

يذكرأن آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "حكايتي" والتي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.